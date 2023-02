Giornata contro lo spreco alimentare con ’I care’

Oggi è la Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. E’ l’occasione per evidenziare l’attività che da tempo porta avanti l’Associazione "I Care" di Grottammare, che combatte lo spreco alimentare e aiuta le famiglie bisognose del territorio attraverso pacchi alimentari e vestiari. Un’attività di ricerca nei negozi, supermercati, panetterie, che si sono rese disponibili a donare prodotti cucinati, da cucinare, in scadenza, che viene svolta dai "Cacciatori di briciole", volontari e volontarie che la sera passano a ritirare i prodotti che poi vengono consegnati in pacchi alimentari alle persone e alle famiglie bisognose. "Al momento sono circa 200 le persone che stiamo assistendo e tra queste anche una decina di famiglie di sfollati ucraini – afferma Marco Bruni presidente dell’Associazione – Per la maggior parte sono residenti a Grottammare, ma alcune sono anche di San Benedetto. Otto persone, membri di una famiglia straniera e una italiana, hanno recentemente rinunciato agli aiuti perché sono riusciti a trovare lavoro. C’è bisogno di latte, pane, anche vestiti e collaboratori". Info 339.6280194.