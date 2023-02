Il primo venerdì di febbraio si festeggia la ‘Giornata dei calzini spaiati’ nata nel 2010 (grazie a Sabrina Flapp, una maestra di scuola primaria di Terzo di Aquileia in Friuli) con lo scopo di sensibilizzare noi bambini sul tema della diversità. Molti di noi non conoscevano questo giorno speciale e ci siamo molto meravigliati quando la maestra Manuela è arrivata in classe carica di tempere e spugnette. E ancor più lo siamo stati quando ha detto di toglierci tutti i calzini! Abbiamo dipinto i nostri piedi e lasciato le nostre orme colorate su un bellissimo cartellone. In seguito, la maestra ci ha consegnato anche una scheda con due calzini, da colorare in modo diverso. "Ma come maestra, i calzini sono sempre uguali tra loro!". "Eh, no! Non sempre". Non credevamo davvero che dietro questo giorno, ci potessero essere così tanti significati e per questo, la maestra Paola ci ha dato da svolgere un testo e ognuno di noi ha scritto che valore dà ad essa: ricchezza, colore, bellezza, dono. Siamo tutti diversi e speciali, quindi, come dice il motto di questa giornata: "Si spai chi può!".