Giornata del Donatore, l’Avis si prepara a fare festa a Cupra

A Cupra un evento dolce e solidale animerà oggi piazza Possenti alle ore 18, in occasione della Giornata mondiale del Donatore di sangue. L’iniziativa, ideata e promossa da Lara Amadio, presidente dell’AVIS Comunale di Cupra, punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue attraverso un momento di festa accessibile a tutti. Il protagonista assoluto sarà "Il Gelato del Donatore", un omaggio offerto a tutti i partecipanti grazie alla collaborazione con la gelateria "La Golosa" di Cupra Marittima, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. Un gesto simbolico per ringraziare chi dona vita attraverso un semplice ma fondamentale gesto: donare il proprio sangue. La festa sarà animata dal fantasista "Max Ciogo" Cicchetti, della compagnia teatrale Movida Buffa. "Abbiamo voluto trasformare una giornata di sensibilizzazione in un momento di gioia e condivisione - ha dichiarato Lara Amadio - Il gelato rappresenta un piccolo gesto, ma carico di significato: è un grazie rivolto a tutti i donatori e un invito a chi ancora non lo è". L’invito è rivolto a tutti: famiglie, giovani, bambini e chiunque voglia trascorrere un pomeriggio in allegria.