Giornata del Malato, oggi celebrazione in Cattedrale

In occasione della XXXIII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà nel contesto del Giubileo 2025, Papa Francesco ha inviato un messaggio dal titolo evocativo: ‘La speranza non delude’. Un invito a riflettere sul valore della speranza e sulla presenza di Dio nei momenti di sofferenza, un messaggio di incoraggiamento e di fede per tutti quelli che affrontano la malattia e per chi si prende cura di loro con dedizione e amore.

Oggi alle 17, nella Cattedrale ‘S. Maria della Marina’, si terrà una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianpiero, preceduta dalla recita del Rosario alle 16. Al termine della celebrazione tutti i fedeli potranno vivere la processione Aux Flambeaux all’interno della chiesa Cattedrale Madonna della Marina.

L’equipe diocesana della Pastorale della Salute afferma: "L’appuntamento rappresenterà un’importante occasione per rivolgere una particolare attenzione a chi vive la sofferenza in prima persona e a chi quotidianamente si dedica all’assistenza dei malati. Durante la celebrazione, sarà impartita la benedizione degli ammalati, segno tangibile di vicinanza e di speranza per tutti quelli che lottano contro la malattia".