’Giornata del mare’: la capitaneria a teatro insieme agli studenti

Quest’anno la guardia costiera di San Benedetto, in occasione della ricorrenza della ‘Giornata del mare’ ha tenuto un incontro con gli studenti del Piceno presso il teatro ‘Luigi Mercantini’ di Ripatransone. "Un mare fonte di sostentamento, una eredità proveniente dal passato, un patrimonio presente. Per uno sviluppo sostenibile, storicamente e quotidianamente sostenuto con tenacia e passione da questa Capitaneria di porto", ha ricordato il comandante Alessandra Di Maglio dando il via all’incontro.

Hanno relazionato: dal fenomeno delle microplastiche raccontato da Martina Capriotti (biologa marina, dell’Università di Camerino); a come riconoscere tracce di nidificazione di tartaruga sulla spiaggia esposto da Nicola Ridolfi (veterinario di Fondazione Cetacea). Dal fascino romantico delle storie di mare narrate da Filippo Palestrini (pescatore 87enne sambenedettese) all’importanza del salvamento in mare a due e sei zampe con Cristiano Gasparretti (Società Nazionale Salvamento) e Manuela Di Pancrazio (Società Italiana Cani Salvataggio). Giuseppe Simeone (responsabile 1° Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera), ha tenuto la platea con il fiato sospeso mostrando i suoi eroici salvataggi.