Una tragedia che appartiene a tutti. Si celebra questa sera a Fermo, dalle 21 in poi, la Giornata del Ricordo, con la commemorazione solenne in ricordo degli italiani vittime delle Foibe e dell’Esodo. Dallo stadio Recchioni partirà la solenne fiaccolata, che da ormai 13 anni si tiene a Fermo. Gli organizzatori spiegano che sarà una manifestazione completamente apartitica e priva di qualsiasi simbolo di appartenenza politica che, nel più assoluto silenzio e sotto le insegne giuliane, istriane e dalmate, raggiungerà Largo Vittime delle Foibe, nei pressi dell’ex consorzio agrario, ove avverrà un momento di riflessione in prossimità della targa commemorativa e l’ormai consueta deposizione di fiori. L’evento ha il patrocinio del Consiglio regionale, della Provincia e del Comune di Fermo. "Doveroso è ricordare l’esodo che nel 1943 costrinse circa 350 mila italiani a fuggire dalle coste orientali dell’adriatico per trovare salvezza nei centri di raccolta profughi nella loro patria, in Italia, e ancora più doveroso commemorare gli otre 15mila italiani infoibati e massacrati dalle truppe Jugoslave di Tito, spiega l’associazione nazionale Istria, Fiume e Dalmazia. È nata la necessità di fare una rete collaborativa per poter coprire interamente tutta la regione. Molte le piazze, associazioni e soprattutto scuole che hanno aperto le porte a delle vere e proprie lezioni di storia, proiezioni e momenti di riflessione per portare alla luce questa immane tragedia della nostra nazione".

Saranno presenti alla Fiaccolata e nei vari appuntamenti portando la loro testimonianza il presidenti dell’associazione nazionale Istria Fiume e Dalmazia di Fermo, Macerata e Ascoli, Orazio Zanetti Monterubbianesi, figlio di esuli, altri componenti di grande importanza come Luciano Hinna e Ettore Pelati, figli e nipoti di esuli. Una luce particolare sarà su Liviana Sivocci di 86 anni, esule Istriana e testimone diretta che si è messa a completa disposizione girando per vari comuni e scuole per ’raccontare’ quanto vissuto sulla propria pelle e sulla sorte del destino dell’intera famiglia durante l’esodo.