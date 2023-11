Giornata della colletta alimentare con i volontari

Il Lions Club di San Benedetto parteciperà, sabato, alla Giornata nazionale della Colletta Alimentare: "Facciamo un gesto concreto insieme". "I Lions Club italiani – ricorda Laura Cennini, presidente del Lions Club sambenedettese – partecipano da sempre alla Colletta Alimentare. Si tratta del più grande evento di solidarietà cui partecipano circa cinque milioni di italiani. Sono convinta del fatto che, a livello nazionale e locale, anche quest’anno i risultati saranno ottimi, sotto il profilo delle derrate raccolte e sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai valori della condivisione, della gratuità e della carità". I volontari presteranno il loro servizio presso il supermercato Conad del Centro Commerciale L’Orologio di Grottammare. Tutti gli alimenti donati in Italia saranno poi distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare che sostengono circa 1.700.000 persone. Servono prodotti a lunga conservazione: olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per l’infanzia.