Giornata della gentilezza: ecco tutti gli eventi in programma

Torna a Monteprandone la nona edizione della Giornata della Gentilezza organizzata dall’associazione ’C’era una volta’ e patrocinata dal Comune. Si svolgerà sabato con ritrovo alle 15.30, di fronte alla nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Sarà un pomeriggio dedicato alla gentilezza verso l’ambiente e il territorio. I partecipanti, muniti di sacchi della spazzatura e guanti, si divideremo in squadre e andranno in giro a ripulire la città da cartacce abbandonate lungo le strade e piazze. A seguire dipingeranno insieme una tela con il colore viola (colore della gentilezza ndr.) che sarà donata alla scuola dell’infanzia di Monteprandone come gesto di cura e ricordo della giornata, simbolo di impegno per il rispetto e la difesa dell’ambiente. Alla fine sarà premiato il gruppo vincitore cui farà seguito la merenda tutti insieme. La Giornata della Gentilezza apre le attività annuali dell’asd ’C’era una volta’, alle quali sarà possibile iscriversi con uno sconto ’Gentilezza’. Le attività dell’associazione riguarsono ludico-motorie, laboratori musico-emozionali e teatrali. Gli incontri si terranno tutti i venerdì dalle 17 alle 19 nella sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi.