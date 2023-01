Giornata della memoria, una serie di letture al teatro Mercantini

Al teatro Mercantini di Ripatransone, alle 18 di domani, sarà celebrata la Giornata della Memoria con una serie di letture teatrali. La voce narrante sarà quella di Gianfranco Fioravanti, che sarà affiancato dal Trio composto da Gioele Zampa che si esibirà al violino e alla fisarmonica, Diego Pesaresi al violoncello e Nicoletta Latini al pianoforte. Saranno proposti brani letterari e testi poetici che costituiranno un’occasione per riflettere sul tema della Shoah e dell’Olocausto, ma anche sull’attualità di problematiche sociali quali la tolleranza, la solidarietà, la convivenza pacifica. La musica avrà il compito di accompagnare lo spettatore in questo percorso di trasformazione della memoria in conoscenza e comprensione storica. "L’evento si inserisce nell’interessante serie di iniziative musicali, culturali ed artistiche, tutte ad ingresso libero, che l’Amministrazione comunale di Ripatransone ha messo in programma per il periodo invernale, nel suggestivo teatro civico, nel cuore della città, intitolato al poeta e patriota Luigi Mercantini, ripano di nascita – affermano il sindaco Alessandro Lucciarini e il consigliere Stefano Franticelli - Una storia antica e prestigiosa, dunque, quella che connota Ripatransone, ricca di bellezze architettoniche, paesaggistiche e culturali". Intanto ieri a Cupra Marittima alle 8,30 la proiezione del Film Il Bvambino con il pigiama a righe, riservato ai ragazzi dell’Isc, alle 17, sempre al Margherita la proiezione del film "Hometown la strada del ricordo", con approfondimento con dibattito sulla giornata della memoria. Comune di Cupra e Cinema Margherita.