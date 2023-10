Giornata della salute mentale. Visite a Villa San Giuseppe

La Casa di cura Villa San Giuseppe apre le proprie porte alle donne in occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. In collaborazione con la Fondazione Onda, la struttura sanitaria organizza un open day allo scopo di sensibilizzare la popolazione su questa tematica che purtroppo a volte viene sottovalutata, o si fa fatica ad accettare. Tutte le donne, martedì, dalle 9 alle 15, potranno accedere gratuitamente alla Casa di cura di Monticelli per usufruire, previo appuntamento (073642325), per avere una visite psichiatriche e consulenze psicologicche familiare e di dipendenze.