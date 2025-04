Giornata della Terra. Volontari Plastic free in azione a San Marcello

Anche nel Piceno si celebra l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere il pianeta. In occasione di questa ricorrenza simbolica appena trascorsa, anche Ascoli si prepara ad accogliere un’iniziativa concreta e partecipata: un clean up ecologico nel quartiere San Marcello, in programma per domenica 27 aprile dalle 10 alle 12, promosso dall’associazione Plastic Free in collaborazione con Ada Centro ricreativo culturale Bruno di Odoardo. L’appuntamento rientra in una più ampia mobilitazione nazionale che coinvolgerà tutto il territorio italiano.

"Nel fine settimana del 26 e 27 aprile – spiega Serena Valenti, referente provinciale di Plastic Free per Ascoli– si terranno ben 222 appuntamenti in tutta Italia, con l’obiettivo di rimuovere oltre 100.000 chili di rifiuti. Chiunque potrà partecipare gratuitamente, scegliendo l’evento più vicino attraverso il nostro sito. Tutte le attività saranno realizzate con il supporto di Treedom, una collaborazione che ci permetterà anche di piantare alberi a sostegno delle nostre iniziative ambientali".

La manifestazione ascolana si svolgerà nel cuore del quartiere San Marcello. Il ritrovo è fissato nel parcheggio di fronte al bocciodromo e l’evento è aperto a tutti: adulti, famiglie e bambini. L’invito è quello di portare con sé guanti da giardinaggio, pinze telescopiche e una borraccia, per trascorrere una mattinata all’insegna dell’ambiente, della socialità e del senso civico.

"Il nostro impegno – aggiunge Valenti – è rivolto a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di ridurre l’uso della plastica, in particolare quella monouso, promuovendo l’impiego di alternative riutilizzabili e sostenibili. Come associazione, ci occupiamo di promuovere il riciclo, il riuso e la riduzione dei rifiuti plastici, cercando di coinvolgere l’opinione pubblica sui gravi danni che l’inquinamento da plastica provoca all’ambiente. Sarà un’occasione per conoscere nuove persone, stare all’aria aperta e fare qualcosa di concreto per l’ambiente, il tutto in un’attività divertente e educativa adatta a tutte le età. Infatti, anche i più piccoli potranno imparare l’importanza di rispettare la natura mentre insieme rendiamo più pulite le nostre strade e il nostro pianeta".

Per partecipare è richiesta la prenotazione, info 380.3258441 o 393.3696455.

Ottavia Firmani