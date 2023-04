Giornata della Terra, weekend di appuntamenti

Tutto pronto per la due giorni organizzata dalla Diocesi di Ascoli nell’ambito del progetto "Articolo 9 – Una sola terra" per celebrare l’Earth Day. Si comincia domani con i laboratori dell’Università di Camerino, questa volta aperti a tutta dalla cittadinanza (ore 10-12 e 15-19) ai giardini vescovili – aperti per l’occasione - e nelle zone limitrofe a piazza Sant’ Emidio dove dalle 17,30 si terrà una tavola rotonda condotta da Massimiliano Ossini. Interverranno Cesare Mirabelli, già presidente della Corte Costituzionale e attuale consigliere generale della Pontificia Commissione del Vaticano, Paolo Rozera, direttore generale Unicef Italia, Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia e giornalista economico e ambientale de L’Osservatore Romano, Federica Gasbarro, giovane rappresentante italiana alla prima Cop Giovani Milano-Glasgow precedentemente attivista ambientale dei Friday for Future, Franco Elisei, presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche e Alessandro DJ Asco. Le conclusioni saranno affidate al vescovo Gianpiero Palmieri.

Tra i partecipanti anche il Consiglio comunale dei ragazzi di Ascoli, impegnato nella realizzazione del progetto "Ascoli Città dei Bambini". "In 53 anni di storia la Giornata Mondiale della Terra da simbolico momento di sensibilizzazione alla tutela del pianeta è diventata il più impattante evento ambientale al mondo – afferma Pierluigi Sassi – decisivo per motivare l’opinione pubblica mondiale a passare dalle parole ai fatti. Nel 2016 dal Villaggio per la Terra a Roma insieme a Papa Francesco abbiamo accompagnato il nostro Governo nella ratifica dello storico accordo sul clima di Parigi voluta dal segretario generale dell’ONU proprio in occasione dell’Earth Day. Sono particolarmente felice che dopo la lunga pandemia questa celebrazione torni in presenza non solo a Roma ma anche ad Ascoli grazie alla collaborazione con la Diocesi. Gli eventi di Ascoli entreranno così nelle celebrazioni ufficiali di Earth Day Italia considerate tra le migliori al mondo dal Network di Washington". Con oltre 600 eventi in programma tra il 21 e il 25 aprile ed una maratona televisiva su RaiPlay dalla Nuvola di Fuksas, questa edizione parlerà a tutti i cittadini per promuovere un cambiamento radicale negli stili di vita e di consumo, certi che l’umanità sia ormai consapevole che il tempo a disposizione è davvero pochissimo. Domenica l’associazione Plastic Free si occuperà nella pulizia di alcuni luoghi cittadini.

p. erc.