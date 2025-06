Giornata di incidenti. Quattro feriti, uno grave

La mattinata di ieri è stata caratterizzata da due incidenti stradali che sono avvenuti in momenti diversi. Alla fine il bilancio è di quattro persone ferite, di cui una in maniera più seria ed è stata ricoverata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L’incidente più significativo è avvenuto in tarda mattinata lungo la strada Venarottese, all’altezza del bivio per Vallorano, dove si sono scontrate frontalmente due automobili; quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto per i soccorsi hanno ritenuto necessario allertare l’eliambulanza per un occupante di una delle due auto. L’uomo aveva infatti riportato pluri traumi e, come in occasione di altri episodi analoghi, è scattato dunque il protocollo che prevede il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale specializzato Trauma Center del capoluogo di regione.

Il velivolo è atterrato al piazzale del cimitero, dove nel frattempo era stato portato il ferito. Gli altri due contusi, nessuno dei due risultato grave, sono stati invece trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli per gli accertamenti del caso. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri.

Di prima mattina, un altro incidente era avvenuto in città, per la precisione in via Erasmo Mari, all’altezza del supermercato Conad. Un’anziana stava attraversando la strada quando è sopraggiunta una vettura guidata da un uomo che l’ha investita in pieno. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito la donna al pronto soccorso l’ospedale Mazzoni. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, benché l’anziana donna sia stata poi sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. I rilievi di questo incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale.

p.erc.