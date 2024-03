Giornata di sorprese. In Eccellenza equilibrio ai vertici

Giornata con tante sorprese in Eccellenza e Promozione con il cammino verso la fine della stagione regolare che si fa sempre più rapido e veloce e in cui le classifiche iniziano a delinearsi con sempre maggiore chiarezza.

Eccellenza. E’ qui che l’equilibrio continua ad essere grande protagonista anche in vetta alla classifica dove la Civitanovese rallenta il passo e le inseguitrici accorciano le distanze.

Il pareggio maturato a reti bianche in quel di Montecchio lancia il Montefano a – 2 i classifica dopo il netto successo sul Monturano che continua la sua battaglia in zona salvezza. Proprio infondo alla classifica quattro squadre sono staccate rispetto alle altre e tre di queste sono fermane – ascolane.

Oltre al già citato Monturano infatti ci sono Montegiorgio e Atletico Azzurra Colli che proprio domenica si sono incrociate annullandosi 1-1 al Tamburrini. Vantaggio di un gol e di un uomo per il Colli (rosso a Zira) raggiunto dalla rete di Rossini per un Montegiorgio che non ha mai mollato.

Li sotto c’è anche la Sangiustese che ha ceduto in casa nettamente alla Maceratese: queste quattro squadre cercheranno di evitare l’ultima dolorosissima piazza che vuol dire Promozione con un occhio al differenziale di punti tra penultima e quint’ultima. Se fosse di 10 o più punti la penultima scenderebbe anch’essa in Promozione e la corsa è serratissima.

Occhio invece perla corsa play-off al Montegranaro che ha impattato in casa con l’Urbania e che attualmente è in quinta posizione,a sei lunghezze dal Montefano vice-leader ma con Urbino e Chiesanuova ad un passo.

Promozione B. Il discorso Eccellenza in questo caso è quasi delineato con il Matelica lanciatissimo mentre è corsa a due per la piazza d’onore con l’Atletico Centobuchi chiamato a rimontaredue sole lunghezze nei confronti della Vigor Castelfidardo. In mezzo e in coda è bagarre vera.

Colpi pesanti per Sangiorgese e Palmense: gli uomini del duo Jaconi – Polini hnno vinto n extremis grazie a Frascerra in casa dellAurora Treia mentre la Palmense si è presa lo scalpo del Trodica.

L’Elpidiense Cascinare con il successo nel derby (con il neo tecnico Guerrino Cannoni in panchina) sul Porto Sant’Elpidio ha salutato per il momento la zona play-out.