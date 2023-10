Bellissima giornata di sport ad Appignano del Tronto. Domenica, con "Urban Trail de lu Lemanò", si sono iscritte oltre 120 persone alla gara competitiva e circa una trentina alla passeggiata non competitiva. La gara si è svolta su un circuito lungo i calanchi grigio-azzurri ed all’interno del centro storico di Appignano del Tronto per 9 km di lunghezza; passando su strade collinari con fondo asfalto, breccia o terra, caratterizzate da un paesaggio mozzafiato; calanchi da un lato e dolci versanti a frana poggio con uliveti, frutteti e pascoli dall’altro. Il Podio femminile ha avuto come protagoniste Marina Valeria Coccia della Avis Ascoli Marathon, al secondo posto Monica Foglia della ASD GP Montorio e al terzo posto Monica Pecorari della società Adriatico team. Della categoria maschile al primo posto Pasqualino Lo Sterzo di Marà Avis Marathon, al secondo posto Mamadali Sek Elimane Avis Ascoli Marathon e al terzo posto Stefano De Santis Marà Avis Marathon.