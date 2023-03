Ascoli in festa per tutti i figli d’Italia: "È giusto celebrare anche i bimbi"

Marco Fioravanti compie oggi 40 anni. Ha invitato tutti in piazza per festeggiare

Ascoli, 18 marzo 2023 – L’ultima mozione affrontata dalla giunta di centrodestra di Ascoli Piceno nel corso dell’ultimo consiglio comunale, andato in scena ad Ascoli giovedì 16 nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani, è stata quella presentata il 21 febbraio dalla consigliera Elena Stipa (Cittadini in comune), ed Emidio Premici (Noi di Ascoli) sull’istituzione della giornata dei figli d’Italia nel comune delle cento torri per il giorno 15 giugno. Una scelta voluta dall’amministrazione Fioravanti, sulla scia del ddl depositato in Parlamento lo scorso 28 dicembre dal senatore di FdI Andrea De Priamo, per valorizzare la figura dei figli anche a livello locale.

Sindaco Marco Fioravanti da dove nasce l’intenzione di istituire anche ad Ascoli una giornata dedicata ai figli?

"Fin da quando ci siamo insediati abbiamo portato avanti iniziative concrete che andassero ad abbracciare proprio i più piccoli. Abbiamo istituito il consiglio comunale dei bambini. Siamo stati i primi nella regione Marche ad introdurre la figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Inoltre si è provveduto ad inserire il registro amministrativo comunale della bigenitorialità per offrire al minore una serie di tutele più ampie".

La vostra scelta fa seguito al disegno di legge presentato dal senatore FdI De Priamo lo scorso 28 dicembre?

"Sì, siamo in contatto con la premier Giorgia Meloni che ha sempre mostrato particolare attenzione nel voler riportare la famiglia al centro della società in cui viviamo. Anche nel nostro Comune pensiamo che questa possa essere una giornata ideale per dare una prospettiva futura ai più piccoli che sono appena usciti da un periodo drammatico come quello della pandemia. Sono stati loro i più colpiti. Una città che si vuole evolvere non può lasciare indietro i più fragili. Il ruolo rivestito dai bambini all’interno della società è molto importante perché sono i loro occhi a vedere le cose in maniera sana, fornendo a volte anche buoni spunti. La loro libertà di pensiero può darci una visione più limpida delle cose".

Con la mozione approvata in consiglio comunale giovedì 16 è stato compiuto il primo passo amministrativo. Siete il 12esimo comune italiano e il primo delle Marche ad aver intrapreso questa strada. Quali sono le prossime mosse previste

"La giornata sarà calendarizzata per il 15 giugno e sarà rivolta indistintamente a tutti i bambini. La mozione avanzata dalla consigliera prima firmataria Elena Stipa ed Emidio Premici è stata approvata e sottoscritta da tutta la maggioranza. Ora dovremo provvedere al successivo passaggio in Giunta poi allestiremo la migliore organizzazione. I dettagli sono ancora da definire, ma abbiamo pensato ad un giorno in cui si susseguiranno diversi momenti che saranno dedicati sia al gioco che alla parte didattica".

Ci sarà anche una parte celebrativa riservata al conferimento dei riconoscimenti?

"Saranno premiati tutti i bambini che si sono distinti in vari ambiti sociali come sport, scuola, parrocchia, volontariato, famiglia ecc... Questa festa ci porterà ad aprire una comunicazione online dedicata proprio ai più piccoli. Abbiamo pensato ad una sorta di giornale delle buone pratiche per evidenziare le azioni in grado di costituire un esempio per la collettività".