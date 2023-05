Giornata formativa a palazzo dei Capitani

Giornata formativa organizzata dall’Ast di Ascoli quella in programma il 18 maggio, dalle 8.30 alle 14, nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani, sul tema dell’ autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie e sociali pubbliche e private. Uno sguardo particolare verrà dato ai rinnovi autorizzativi delle strutture ambulatoriali e poliambulatoriali, dei laboratori analisi e punti prelievi. Da qui l’idea di approfondire le tematiche connesse, offrendo agli addetti ai lavori, ma anche alla popolazione, gli elementi di maggiore rilevanza pratica per l’assolvimento degli oneri dettati in materia. Coordinata dal direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ast di Ascoli, Claudio Angelini, la giornata vedrà la presenza del sindaco Marco Fioravanti, del commissario straordinario dell’Ast di Ascoli, Roberto Grinta, e del dirigente settore autorizzazioni e accreditamenti strutture sanitarie, Marco Nocchi.