Giornata formativa al Tebaldini

Il Dipartimento di prevenzione (Servizio di igiene e sanità pubblica) dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha promosso per mercoledì 19 aprile, dalle 8.30 alle 14, all’auditorium ‘G. Tebaldini’ di San Benedetto, una giornata formativa riguardante l’accreditamento e l’autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sulla base delle nuove norme e regolamenti della Regione Marche. Relatori saranno i diversi esperti di settore in ambito locale e regionale, con lo scopo di approfondire tutti i nuovi elementi legislativi riguardanti l’argomento. Si tratteranno, in particolare, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e la disciplina dei procedimenti relativi alle strutture sociali, la gestione delle emergenze in sanità nelle strutture extra ospedaliere, residenziali e semi residenziali con lo sguardo rivolto alla pandemia da Covid-19. L’evento si prefigge l’obbiettivo di fornire un sostegno teorico-normativo agli enti gestori di strutture socio-sanitarie e sociali, pubbliche e private, nell’attuale fase di evoluzione legislativa regionale. Dopo i saluti del sindaco Antonio Spazzafumo, e del dirigente settore autorizzazioni e accreditamenti strutture sanitarie Regione Marche, Marco Nocchi, relazioneranno il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ast di Ascoli, Claudio Angelini, Cristiana Desideri, Sonia Tonucci, Tiziana Gualandri, Gianluca Scuderi e Monica Neroni. Info: 0736358063 o 0735794504.