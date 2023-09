Giornata in sostegno dei sacerdoti

"I sacerdoti, donando se stessi, ci insegnano che Dio è la realtà più bella dell’esistenza umana". Sono circa 32 mila in Italia i sacerdoti che, come evidenziato da Papa Francesco, si dedicano agli altri. Non solo ai più abbandonati ma ad ognuno di noi. Per richiamare l’attenzione sulla loro missione, torna oggi la giornata nazionale delle offerte per il sostentamento del clero diocesano, celebrata nelle parrocchie italiane e dunque anche in quelle fermane.

La giornata, giunta alla XXXV edizione, permette di dire ’grazie’ ai sacerdoti, annunciatori del Vangelo in parole ed opere nell’Italia di oggi, promotori di progetti anticrisi per famiglie, anziani e giovani in cerca di occupazione, punto di riferimento per le comunità parrocchiali. Ma rappresenta anche il tradizionale appuntamento annuale di sensibilizzazione sulle offerte deducibili. In occasione della Giornata di oggi, 17 settembre, in ogni parrocchia i fedeli troveranno locandine e materiale informativo per le donazioni ed avranno la possibilità di ricevere un "dono speciale": le riflessioni di Papa Francesco.