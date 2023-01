Giornata mondiale dei giovani a Lisbona Ecco come iscriversi

Il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile di Fermo annuncia che dalle 12 di mercoledì prossimo, verranno aperte le iscrizioni per partecipare alla 37esima Giornata Mondiale dei Giovani che si terrà a Lisbona dal 1 al 6 agosto 2023. Come già anticipato nei mesi scorsi, l’Arcidiocesi propone l’esperienza nei giorni dal 31 luglio all’8 agosto 2023, al costo di 700 euro, prendendosi carico della spesa eccedente. L’opportunità è rivolta ai giovani dai 16 ai 30 anni, pertanto i gruppi che vorranno iscriversi, sono invitati a limitare la presenza di adulti accompagnatori per privilegiare la partecipazione dei giovani. Il numero massimo di partecipanti è di 150. Le iscrizioni prevedono un acconto di 250 euro e debbono essere regolarizzate su compilazione dell’apposito modulo di iscrizione da inviare a [email protected] L’Arcidiocesi informa inoltre che, è proposta un’unica modalità di partecipazione senza gemellaggi con spostamenti in pullman (FermoRoma e MadridLisbona AR) e in aereo (RomaMadrid AR) e che i minorenni con volontà di iscriversi debbono rivolgersi al proprio parroco. Per maggiori informazioni: www.fermodiocesi.it(Area dedicata Gmg Lisbona 2023), email [email protected], telefono 3403758917 (dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30).