Giornata mondiale del rifugiato, in piazza Kursaal c’è Maccaroni

Per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato, in programma in piazza Kursaal sabato, sarà a Grottammare Roberto Maccaroni, responsabile sanitario nelle attività di soccorso di Emergency. L’operatore porterà a ’Sconfiniamo’ l’esperienza della ong umanitaria, partecipando all’incontro, insieme con Alessandro Fulimeni, responsabile dei progetti ministeriali Sai-Sistema accoglienza e integrazione della Nuova Ricerca Agenzia Res, e Massimiliano Binari, referente del progetto Sai Grottammare ’Together’, che ospita attualmente 39 persone titolari di protezione. L’iniziativa è fissata per le 21, con i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Rocchi e della consigliera delegata all’Integrazione, Martina Sciarroni. Seguirà, alle 22.30, lo spettacolo musicale con Omar Faye – Gawane & Shine I Dub & Don Tino. La partecipazione è gratuita. "La giornata mondiale del rifugiato – dichiara la consigliera delegata all’intercultura, Martina Sciarroni –, deve soprattutto farci interrogare su quali siano le politiche attuali messe in campo per la difesa dai diritti umani".