Giornata nazionale delle foreste: arrivano nuovi alberi

Più alberi a Monteprandone e ad Acquaviva. In occasione dalla Giornata Mondiale delle Foreste, che ricorre il 21 marzo, e dell’edizione speciale di primavera della campagna Festa dell’Albero di Legambiente, su proposta del Circolo Lu Cucale di San Benedetto, l’Amministrazione di Monteprandone ha organizzato un’iniziativa che coinvolgerà circa 60 alunni dell’Isc di Monteprandone. Alle ore 10 di lunedì nel parco di via San Agnese a Centobuchi, saranno messi a dimora alcune piante di Quercus Ilex donate dall’azienda Adriatica Oli. Sabato, ad Acquaviva, nuove piantumazioni nell’area verde compresa tra Via Manzoni e Via Alighieri. "Come amministrazione ricominciamo da qui a rispettare la natura e a curare Acquaviva con la piantumazione di 31 nuove piante – afferma il sindaco Sante Infriccioli –. Siamo convinti che in questo modo riusciremo a stimolare la diffusione di una cultura ambientale che porterà un valore aggiunto al nostro territorio. La scelta del luogo non è causale, ma nell’ottica di realizzazione di una sosta camper. Ringrazio quanti si sono adoperati in queste settimane, a Stile Macrobiotico e ai cittadini che volontariamente si adopereranno per la piantumazione e la cura nei prossimi mesi.