Giornata tra legalità e futuro

Martedì prossimo appuntamento con la Memoria, con la Legalità e con il Futuro in piazza del Popolo. La Polizia di Stato, il Comune di Ascoli, l’Associazione DonatoriNati organizzano sinergicamente l’iniziativa ’Dal sangue versato al sangue donato’ con la finalità di mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia e di sensibilizzare i giovani ed i cittadini alla cultura del dono di sangue, rafforzando così il senso di solidarietà. Dalle ore 8,30 per tutta la mattinata vi sarà un’esposizione dei mezzi della Polizia di Stato: la teca contenente i resti della ’Quarto Savona Quindici’ (nome in codice usato per la Fiat Croma blindata, l’auto della scorta fatta esplodere nella strage di Capaci) e la Lamborghini Huracan. Alle 10 al Palazzo dei Capitani gli studenti degli istituti superiori potranno ascoltare testimonianze della lotta alla mafia dalla voce di Tina Montinaro, moglie di Antonio, capo scorta del Giudice Giovanni Falcone e di Calogero Germanà.