’Giornate della Partecipazione’: doppio incontro

Nell’ambito del laboratorio di idee e dialogo ’Il confronto genera progresso’, Grottammare ospiterà due appuntamenti delle ’Giornate della Partecipazione’, promosse dall’amministrazione comunale per stimolare il dialogo tra istituzioni, cittadini e studenti. L’iniziativa, fissata per venerdì 24 gennaio, è organizzata in collaborazione con l’istituto ’Fazzini/Mercantini’, dove si terrà l’evento che in mattinata radunerà gli studenti per il dibattito su ’La speranza siamo noi. Il nostro impegno. La nostra libertà. Le nostre scelte’.

Interverrà Giorgio De Rita, segretario del Censis, che presenterà i dati del 58° Rapporto Censis sugli investimenti in educazione e partecipazione, mentre Gian Luca Gregori, rettore dell’Università Politecnica delle Marche, parlerà di scelte consapevoli e opportunità future. Giorgio De Rita interverrà su ’L’Italia se partecipa galleggia?’, mentre Gian Luca Gregori esplorerà ’La funzione pubblica dell’università’. Sabrina Vallesi, dirigente scolastica, evidenzierà il ruolo della scuola come baluardo di valori e spirito critico. L’appuntamento si terrà nella sala consiliare alle ore 21.