Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Ascoli
Giornate della partecipazione, ultimo evento in municipio
26 ott 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
Si chiude il ciclo dedicato al confronto tra amministrazione e cittadini.

Uno degli incontri tra cittadini e sindaco

Il ciclo delle ‘Giornate della Partecipazione’ si chiude nel cuore della città: l’appuntamento conclusivo si terrà domani, lunedì, nella sala del consiglio comunale, dove gli amministratori incontreranno gli abitanti delle aree più centrali. Nello specifico sono attesi i residenti delle zone Centro, Stazione, Lame, Croce, Azzolino, Vecchio incasato, Oasi Santa Maria dei Monti, Tesino Village e delle vie Bernini, Ballestra, Crivelli, Tintoretto, Licini, Sotto le Mura.

L’assemblea di confronto con i cittadini avrà inizio alle ore 21.15. Come nelle due precedenti assemblee (zona Valtesino e zone sud), i cittadini avranno l’occasione di confrontarsi direttamente con gli amministratori su temi, criticità e progetti che riguardano la vita della città e contribuire alla costruzione condivisa delle politiche locali. Il consigliere delegato alla Partecipazione Marco Tamburro illustrerà le attività svolte nel corso dell’anno, quelle che sono già in corso e quelle in via di cantierizzazione.

Il sindaco Alessandro Rocchi, invece, si concentrerà sul bilancio del Comune. Com’è accaduto nei precedenti incontri tenuti nei quartieri delle periferie, i cittadini sono interessati ai servizi, alla pulizia, alla manutenzione della città.

ma.ie.

