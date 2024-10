Giornate Fai d’autunno: aperta anche la villa. Vinci Boccabianca

Saranno due le aperture delle Giornate Fai d’Autunno a Cupra Marittima, a cura del Gruppo Fai Giovani San Benedetto del Tronto. Oggi dalle 15 alle 18 e domenica negli orari 10-13 e 15-18 sarà possibile visitare il Parco Archeologico Naturalistico ’Civita’. In questo luogo unico, che unisce storia, archeologia e natura, già nel Settecento vennero condotti scavi che rivelarono la presenza delle principali strutture della città romana di Cupra. Nelle ultime campagne di scavo sono state compiute nuove scoperte, soprattutto nell’area del Tempio, che verranno svelate e raccontate in anteprima durante le Giornate Fai da parte degli archeologi dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale che hanno condotto gli scavi. Sarà inoltre possibile visitare, solo domani Villa Vinci Boccabianca, bene normalmente non visitabile perché di proprietà privata. Costruita dal conte Vinci in stile neoclassico a metà ‘800, nel piano nobile della villa sono presenti ambienti pregevoli e ben conservati, tra i quali spicca la sala da pranzo interamente affrescata da Annibale Brugnoli nel 1888. Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione.