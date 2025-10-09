Giornate Fai d’autunno, ecco gli appuntamenti dalla collina alla costa

L'emergenza sottovalutata

Tornano ‘Le Giornate Fai d’Autunno’. Nel Piceno saranno 7 le aperture per un viaggio dal capoluogo alla costa. Sabato e domenica con aperture dalle ore 10 alle 13 (ultima visita ore 12.30) e dalle 15 alle 18 (ultima visita ore 17.30) ad Ascoli saranno visitabili l’Antica Cartiera Papale, i Saloni delle feste del Circolo Cittadino, i Saloni delle feste di Palazzo Odoardi De Scrilli e la Sala del Consiglio provinciale di Palazzo San Filippo (quest’ultima riservata ad iscritti FAI, possibilità di iscrizione in loco). A San Benedetto, attraverso una passeggiata urbana, si potrà ammirare il Paese Alto ‘Segreto’: il Torrione e il borgo ‘Sudentre’, il Giardino di Villa Guidi e il Giardino di Palazzo Husson da Camara. Le Giornate FAI ad Ascoli saranno un’occasione unica per tutti gli amanti dell’arte e della storia e anche per chi ha un amico a quattro zampe, due aperture saranno infatti dog friendly: la Cartiera Papale e il Circolo Cittadino. L’Antica Cartiera Papale è uno dei tre beni in Italia segnalati dal FAI a livello nazionale, da tempo chiuso al pubblico e aperto solo per questa occasione. Le Giornate FAI d’Autunno saranno precedute da due anteprime speciali. Ad Ascoli, venerdì 10 ottobre alle ore 18 al Circolo Cittadino: ‘Storie in maschera: Il Carnevale e il Circolo Cittadino’. Nel corso dell’evento ci saranno sorprese a tema. Visita aperta a tutti con prenotazione obbligatoria sul portale prenotazione FAI. Posti disponibili 75. Contributo di partecipazione iscritti FAI 5 euro, non iscritti 7 euro. Evento in collaborazione con l’associazione "Il Carnevale di Ascoli". A San Benedetto, sempre venerdì 10 ottobre alle ore 18.30, nella Sala della Poesia di Palazzo Piacentini, conferenza dal titolo ‘Paese Alto: le curiosità nel catasto del 1813’ con il docente e storico Ernesto Travaglini. "Diamo seguito al tema dei Saloni delle Feste – ha detto Erika Filipponi del Fai Ascoli –: Palazzo Odoardi De Scrilli e Palazzo Sgariglia Dalmonte, oltre all’Antica Cartiera Papale. Sulla costa, suggestiva passeggiata urbana alla scoperta del Paese Alto ‘segreto’".

Valerio Rosa

© Riproduzione riservata

