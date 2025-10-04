Giornate Fai d’autunno. Porte aperte al Paese Alto e alla cartiera papale

Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le ‘Giornate Fai d’Autunno’ per la quattordicesima edizione di un grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con la collaborazione della Commissione Europea e il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Marche. Una festa diffusa, organizzata dalle Delegazioni Fai e dai Gruppi Fai sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari. L’edizione di quest’anno è un’occasione speciale per celebrare i cinquant’anni dalla nascita del Fai, fondato nel 1975. Entusiasta il presidente del Fai Marche, Giuseppe Rivetti: "Splendide aperture, scelte con cura dalla Rete Fai regionale; un racconto corale e identitario dei beni paesaggistici e culturali. Un labirinto di storie stratificate tra palazzi, ville, strade, botteghe e piazze che ancora sono in grado di raccontare l’anima dei territori. Un ringraziamento particolare agli oltre 200 volontari, 60 istituti scolastici e 1.700 apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti, che hanno l’occasione di accompagnare il pubblico in visita nei luoghi aperti dal Fai nel loro territorio".

Nelle Marche saranno 46 i siti visitabili. Ad Ascoli, si aprirà l’Antica Cartiera Papale, sito che fa parte dell’Itinerario europeo delle Giornate Fai d’Autunno, avendo beneficiato di un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per interventi di restauro e valorizzazione. La Cartiera Papale, oggi di proprietà della Provincia e attualmente non visitabile, sorge sulla riva del torrente Castellano. Sfruttando la forza motrice dell’acqua, nel complesso venivano azionati un mulino per cereali, una ferriera, una gualchiera per tessuti e anche un frantoio. A San Benedetto si potrà invece visitare il Paese Alto. Una passeggiata tra gli angoli e le storie ‘segrete’ del Borgo ‘Sudendre’ alla scoperta del fascino e dell’identità di un borgo antico oggi racchiuso in una città moderna.

Valerio Rosa