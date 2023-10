Giornate Fai d’autunno, subito mille visitatori. Oggi si replica: ecco dove

Le giornate Fai hanno sempre il loro appeal. Che siano esse di primavera o d’autunno, il successo è assicurato. L’ennesima dimostrazione c’è stata ieri, in occasione della prima parte del weekend dedicata alle ‘Giornate Fai d’autunno’, edizione 2023. Sono stati infatti circa un migliaio, tra la mattina e il pomeriggio, i visitatori registrati nei tre beni aperti nel Piceno, ovvero la Casa madre delle suore pie operaie dell’Immacolata concezione con la chiesa dell’Immacolata, palazzo Cataldi (ex Banca d’Italia) e il giardino storico di villa Seghetti Panichi. Il più gettonato di ieri è stato palazzo Cataldi, seguito con buoni numeri dagli altri due. E oggi si replica con l’apertura, nuovamente, di tutti e tre. Situata in corso Mazzini, l’ex sede della Banca d’Italia è opera dell’architetto svizzero Gaetano Maggi e rappresenta un mirabile esempio di barocco ‘fiorito’. La sua facciata viene completata nel 1929 da uno dei più illustri progettisti italiani dell’epoca, Cesare Bazzani, e nel salone al primo piano si trova un bellissimo affresco a soffitto realizzato dal pittore ascolano Biagio Miniera (1697-1755). Per quanto riguarda, invece, villa Seghetti Panichi, in occasione delle giornate Fai di autunno sarà possibile ai visitatori accedere e ammirare il parco storico di proprietà privata, venendo così a conoscenza delle ricchezze botaniche, ambientali e naturalistiche presenti e entrando nella poetica di questo giardino ottocentesco. La villa con il suo prestigioso polmone verde, l’oratorio seicentesco di San Pancrazio e le case coloniche che completano il borgo, sorge a Castel Di Lama. Già dal 1300 si hanno notizie dell’esistenza di questo fortilizio, costituito in origine da diversi piccoli fabbricati riuniti, nel 1500, a formare una costruzione difensiva unitaria, arricchita, nel XVII secolo dall’oratorio di San Pancrazio. Infine, il convento delle suore dell’Immacolata concezione si colloca in centro storico ad Ascoli, tra via San Giacomo e via dei Soderini, dove sorgevano numerosi fabbricati già in epoca medievale accorpati con i loro orti e giardini in un’unica struttura a metà del XVIII secolo dal vescovo ascolano Francesco Antonio Marcucci.

Lorenza Cappelli