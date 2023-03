Giornate Fai di Primavera: ecco i siti aperti

Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento con le ‘Giornate Fai di primavera’, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. Anche in questa 31esima edizione, la manifestazione di punta del Fondo ambiente italiano offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Nelle Marche saranno 61 le aperture, di cui 6 ad Ascoli a cura della delegazione e del gruppo Fai giovani: il ponte di Cecco, il palazzo vescovile e il museo diocesano, palazzo dei Capitani e l’area archeologica, palazzo Centini Piccolomini, il santuario di Santa Maria delle Grazie e San Giacomo e, per i luoghi di lavoro, l’ex cereria.

Saranno poi aperti in provincia: gli stadi ‘Ballarin’ e ‘Riviera delle Palme’ e palazzo Piacentini a San Benedetto, la chiesa collegiata di San Nicolò di Bari e oratorio casa natale, la chiesa Madonna della speranza e museo dei codici, e villa Nicolai a Monteprandone. Per quanto riguarda il ponte di Cecco, la cui inaugurazione è in programma domani alle 17, in occasione delle Giornate Fai di primavera sarà visitabile con turni ogni 20 minuti, sia il sabato che la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Tra i luoghi di lavoro c’è l’ex cereria. La visita, a cura degli apprendisti ciceroni dell’istituto tecnico turistico ‘Mazzocchi’ e altresì possibile in entrambe le giornate dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, riguarda uno studio professionale di avvocati e architetti all’ultimo piano del palazzo e uno spazio di studio attrezzato per lavoratori, aziende e studenti al piano seminterrato dove esisteva l’antica cereria. Sono spazi che raccontano di un passato operoso e luoghi con arcate imponenti. Si potrà poi visitare palazzo Centini Piccolomini in corso Mazzini, uno dei più interessanti del centro storico di Ascoli e il risultato dell’integrazione di almeno tre fabbricati medievali, come risulta evidente dai particolari visibili sulle facciate. Quella laterale viene messa in luce dopo l’apertura della nuova via Sacconi nel 1923 e oggi, nelle sue sale prestigiose, c’è la sede dell’ufficio di consulenza. Il piano nobile presenta varie sale con dipinti della prima metà del Settecento attribuiti a Biagio Miniera.

l. c.