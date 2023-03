Giornate Fai, partecipa Poste

Poste Italiane partecipa al tradizionale appuntamento con le ’Giornate FAI di Primavera’ in programma oggi e domani. La manifestazione, giunta alla 31ª edizione, offrirà l’opportunità di scoprire tesori d’arte e natura in tutta Italia, con visite in oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti di cui nove in provincia di Fermo. Si spazia dalla Chiesa di San Filippo Neri al Teatro dell’Aquila, dall’Università Politecnica delle Marche all’Oratorio di Santa Monica. Non solo monumenti di valore, ma anche siti inediti e paesaggi sconosciuti, la cui importanza in termini di cultura, storia e tradizioni, talvolta nascosta o non convenzionale, racconta l’identità del Paese più bello del mondo. Saranno visitabili ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, e ancora esempi di archeologia industriale, collezioni d’arte, biblioteche, edifici civili e militari, luoghi di lavoro.