Giornate Fai, un successo. Seimila visite nel Piceno:: "Grande lavoro di squadra"

Le Giornate Fai di Primavera sono state un grandissimo successo. Lo confermano i numeri con oltre seimila presenze nei luoghi scelti dalla Delegazione di Ascoli. I luoghi più apprezzati sono stati il Salone delle Feste di Palazzo Alvitreti e il Salone delle Battaglie di Palazzo Malaspina con ben 1.200 visitatori ciascuno. "Volevamo un po’ raccontare quella che era la vita dei palazzi nobiliari nei vari periodi, col salone delle feste di palazzo Alvitreti e con quello di palazzo Malaspina, il salone delle battaglie – ha ammesso Erika Filipponi, capo delegazione Fai di Ascoli – e dobbiamo ammettere che l’idea è stata particolarmente apprezzata. Cittadini in fila a caccia di curiosità e di bellezze. L’antico palazzo Alvitreti, sede di Confindustria Ascoli, non era conosciuto neanche da tanti ascolani ed è diventato visitabile per le Giornate Fai di Primavera, nel 50° anniversario del Fondo ambiente italiano. Tanti si sono affacciati dal terrazzo posizionato all’incrocio tra l’antico cardo e il decumano romano a due passi da Piazza del Popolo. Molto ammirato il soffitto della Sala degli Specchi interamente affrescato. Un’opera del 600, dipinta da Biagio Miniera con Apollo che guida il suo carro. Palazzo che ai primi del ‘900 ospitava il Circolo Cittadino. "Una grande partecipazione di pubblico assolutamente inattesa – ha proseguito la Filipponi – In futuro, e magari già in autunno, daremo continuità al tema dei saloni delle feste, così tanto apprezzate dai visitatori".

Tanti, oltre 800, quelli che hanno poi scelto lo stadio Cino e Lillo Del Duca dove è stata posizionata anche la storica auto Bmw nera del Presidentissimo Costantino Rozzi. Ad Offida 500 persone hanno visitato il Monastero di San Marco e altrettante hanno ammirato la Chiesa di Sant’Agostino. Ottimi risultati anche per il Faro di San Benedetto (350 visitatori) e per i Cantieri Navali (ben 1.300) dove è stato possibile scoprire l’affascinante mondo della pesca e visitare luoghi solitamente non accessibili. "Le Giornate FAI sono il risultato di un grande lavoro di squadra – ha concluso il capo Delegazione Erika Filipponi – Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che le rendono possibili: dai proprietari dei beni alle istituzioni, dai delegati ai volontari, dai docenti agli ‘Apprendisti Ciceroni’. Nella provincia di Ascoli possiamo contare su una straordinaria collaborazione, con 90 volontari e 150 Ciceroni".

Valerio Rosa