Giorni di ’restauro aperto’ al Ninfeo. Boom di presenze tra i visitatori

Ha suscitato molta curiosità tra gli appassionati di arte e di archeologia, la seconda giornata di ’restauro aperto’ presso il Ninfeo di Cupra Marittima, che si trova sul lato ovest della statale Adriatica. Si tratta di una sorta di grotta molto decorata, dove gli ospiti della villa romana, risalente al secondo secolo, andavano a trovare refrigerio nelle calde giornate d’estate. L’attività di restauro, finanziata dal Ministero della Cultura e gestita direttamente dalla Soprintendenza, rappresenta un momento fondamentale per garantire la conservazione del patrimonio archeologico di Cupra Marittima, puntando anche a valorizzare un bene culturale di rilievo per tutto il territorio di competenza.

Vi sono stati due turni di ingresso di visite guidate da Francesca Graziosi, restauratrice dell’Icr di Roma, l’archeologo Francesco Pizzimenti e la restauratrice Maria Letizia Vallesi. Gli esperti hanno illustrato l’attività svolta con il consolidamento dell’affresco con carta giapponese e impacchi di carbonato d’ammonio cui ha fatto seguito il reintegro delle lacune della superficie pittorica "Ora le restauratrici stanno concludendo l’attività con il ritocco pittorico leggero per tonalizzare il colore delle stuccature più recenti – racconta Eliana Ameli, consigliera comunale di Cupra con delega ai beni archeologici del paese –. Un intervento per riportare il colore originario del Ninfeo. Sarà come tornare indietro di 2 mila anni, in uno scrigno di ricchezza pittorica. Ora si apprezzano le figure nell’abside con decori floreali, la fascia di mare con i pesci, mostri marini, barche, reti e pescatori. In questa stanza seminterrata, di fianco alla Villa romana che all’epoca si trovava in riva al mare, dove scorrevano rivoli d’acqua dalla collina, gli ospiti venivano a rinfrescarsi".

Marcello Iezzi