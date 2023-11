Giorni e orari degli autovelox lungo le strade picene

Gli autovelox continuano ad assediare le strade comunali e provinciali del territorio. Il comune di Massignano ha deciso di mettere sotto pressione il breve tratto di statale Adriatica, meno di un chilometro di sua competenza, tra il confine con Cupra e quello di Campofilone. L’apparato per il rilevamento elettronico della velocità sarà attivo nei giorni 8, 17, 24 e 28 di novembre. Non sono segnalati gli orari. Nel comune di Monteprandone autovelox attivi lunedì 6 dalle 7,30 alle 13,30 lungo la provinciale 54 che da Monteprandone conduce verso Acquaviva Picena in località Colle Appeso; sabato 11 dalle 13 alle 19 in località Sant’Anna e giovedì 16 dalle 13 alle 19 località S. Donato sulla Salaria; lunedì 20 dalle 13 alle 19, in via Scopa. Fin qui i giorni comunicati dai due Comuni, ma c’è poi la polizia provinciale che batte a tappeto il territorio anche con frequenti blitz lungo la Nazionale a Cupra Marittima, parcheggio Saccoccia, a dispetto delle decisioni adottate dal Comune che ha ’bandito’ gli autovelox rinunciando a fare cassa in questo modo, tenendosi solo il Photored al semaforo del quartiere Europa. Da tenere sempre a mente la Valtesino di Ripatransone.