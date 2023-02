Per domani, Giorno del Ricordo, il Comune di Grottammare, in collaborazione con l’Associazione Blow Up, ha organizzato una conferenza dal titolo Terre contese. Guerra, foibe ed esodo al Confine Orientale, che sarà tenuta dallo storico Costantino Di Sante dell’Università degli studi del Molise. L’appuntamento avrà inizio alle 21.15 presso l’Ospitale casa delle associazioni, paese alto, con ingresso libero. "Rispetto a quanto avvenuto al Confine Orientale d’Italia nel secolo scorso è necessario innanzitutto un grande sforzo di comprensione basato sulla ricerca storica seria e rigorosa – dice Di Sante –. Una storia terribilmente complicata e tortuosa che troppo spesso viene ridotta a generiche ricostruzioni intrise da luoghi comuni e superficiali giudizi di parte. Invece bisogna che quello che è avvenuto al Confine Orientale sia collocato nel giusto contesto storico". Per comprendere come si sono svolti i fatti storici, è stata, appunto, organizzata la conferenza.