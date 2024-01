Giorno della Memoria: c’è ’Vogliamo vivere’ di Ernst Lubitsch

Nell’ambito delle iniziative promosse dal comune di Grottammare per il Giorno della memoria, l’associazione Blow Up, giovedì alle 21,15 all’Ospitale di Grottammare, propone la proiezione di un capolavoro della storia del cinema "Vogliamo vivere" di Ernst Lubitsch. Il film affronta indirettamente il tema dello sterminio degli ebrei, ma si tratta di un grande classico che tematizza la resistenza all’oppressione nazista. Joseph Tura e sua moglie Maria sono gli attori di punta di una compagnia teatrale polacca che vorrebbe allestire una satira antinazista ma viene bloccata prima dalla censura e poi dall’invasione e dall’occupazione della Polonia da parte di Hitler stesso. Il tenente Sobinski, spasimante di Maria, parte per arruolarsi nella resistenza ma torna rocambolescamente a Varsavia con la notizia che una pericolosa spia, di nome Siletsky, va fermata prima che sia troppo tardi. Saranno le doti attoriali di Maria e di Joseph a compiere l’impresa, in un trionfo di travestimenti e scambi di persona.