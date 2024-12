Giovane albanese a processo ad Ascoli per danneggiamento e resistenza a San Benedetto

Di un rocambolesco episodio avvenuto a San Benedetto deve rispondere un giovane albanese finito sotto processo davanti al tribunale di Ascoli. L’uomo, difeso dall’avvocata Silvia Morganti, deve rispondere per i reati di danneggiamento, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e calunnia.

A dare origine a tutto è stato il danneggiamento di un’auto che si trovava in sosta ed è risultata essere di proprietà di una donna sambenedettese; fu sfondato il lunotto posteriore della macchina. Sul posto intervenne una volante del commissariato rivierasco. Alla vista degli agenti, il giovane albanese tentò la fuga, ma venne immediatamente raggiunto.

E’ a questo punto che il fuggitivo tentò di colpire i poliziotti, spintonandoli. Come preso da un raptus, iniziò a sbattere volontariamente la testa prima sul pavimento e poi sul montante dell’auto di servizio nella quale era stato fatto salire per essere poi accompagnato in commissariato. Un comportamento che costrinse gli agenti a mettergli le manette ai polsi per renderlo inoffensivo e evitare che si facesse del male.

"Voi non sapete chi sono, portatemi a Marino, quando esco vi faccio vedere io chi sono, vi ritrovo, siete delle merde, faccio come quello di Milano" disse l’uomo agli agenti che lo avevano ammanettato. L’albanese fu condotto al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto. Ai medici disse che le lesioni che aveva riportato (trauma cranico non commotivo, contusione al naso, e in altre parti del corpo per 5 giorni di prognosi), erano state causate dai poliziotti ed è per questo che deve rispondere anche del reato di calunnia.

Complessivamente l’imputato rischia dunque una condanna a due anni.