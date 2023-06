Giovane donna si ribalta con il suv nella scarpata

Due persone ferite in altrettanti incidenti accaduti nel pomeriggio di ieri intorno alle 16,15 sulle strade della costa. Il primo si è verificato lungo la strada provinciale che da Monteprandone conduce alla Nazionale in zona Ragnola. Nella doppia curva in zona ex Wy Not, E. B. donna di 35 anni, ha perso il controllo del suv che è precipitato lungo la scarpata, ribaltandosi su di un fianco. La conducente è stata estratta dai vigili del fuoco di San Benedetto, ma, per fortuna, non aveva subito particolari traumi. Con l’ambulanza della Potes-118 è stata trasportata al pronto Soccorso per accertamenti in codice verde. Se le doppie curva della provinciale Bore Ragnola si sono dimostrate ancora una volta diaboliche, l’incrocio fra via Pizzi e via Calatafimi, nel centro di San Benedetto, non è da meno. Un incrocio davvero maledetto dove ieri si sono schiantate una Fiat Stilo che percorreva via Calatafimi e una Ford Fiesta che procedeva su via Pizzi, a senso unico verso mare. La Fiesta, dopo l’urto, è piombata sul marciapiede finendo contro la vetrina di un noto negozio di pelletteria. Il conducente della Fiesta, B. S. di 57 anni, è rimasto contuso ed è stato soccorso dal personale della Potes che dopo averlo stabilizzato l’ha trasportato all’ospedale per accertamenti. L’uomo non avrebbe subito danni importanti. In entrambi gli incidenti, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie delle rispettive polizie locali.