Giovane morto dopo la rissa. Chiesti 42 anni di carcere

Condanne severe sono state richieste dalla Procura di Ascoli nei confronti di tre dei quattro giovani coinvolti, a vario titolo, nella rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto all’alba del 16 marzo scorso nella quale è morto il giovanissimo Amir Benkharbouch e sono rimasti feriti Federico Di Stanislao, Raul Denis Rotaru, Helmi Nessibi e Daniele Seghetti. Si tratta dei tre che hanno chiesto di essere processati con rito abbreviato. Non ha fatto richieste il quarto indagato, Daniele Seghetti, 31 anni di Grottammare, che sarà quindi processato con rito ordinario.

Il rito abbreviato determina automaticamente, in caso di condanna, uno sconto di pena di un terzo per gli imputati. Alla luce di ciò, il procuratore capo Umberto Monti ha chiesto la condanna a 18 anni (richiesta iniziale 27 anni) per Federico Di Stanislao 21 anni di Giulianova. Per Denis Raul Rotaru, 23 anni di Giulianova, il magistrato ha chiesto la pena di 20 anni (richiesta iniziale 30 anni), tenendo conto dei precedenti penali specifici e del processo in corso nei suoi confronti davanti al tribunale di Teramo per analogo tentato omicidio con uso di un machete.

Per Francesco Sorge, 31 anni di San Benedetto, il procuratore Monti ha chiesto la condanna a 4 anni (richiesta iniziale 6 anni). Chiesta infine l’assoluzione per Helmi Nessibi, 30 anni di Grottammare. Di Stanislao, difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, è accusato di omicidio di persona diversa da quella alla quale era diretta l’offesa, il suo amico Benkharbouch, colpito per sbaglio al torace destro "con una lama sottile e affilata" che ha procurato un’emorragia massiva, con esito mortale. Il ragazzo è accusato, in concorso, anche di tentato omicidio e lesioni gravi per aver accoltellato all’addome, con la stessa arma, Daniele Seghetti, con conseguente asportazione della milza all’ospedale di Torrette ad Ancona (40 giorni di prognosi).

Rotaru, difeso dagli avvocati Francesco Gozzi e Gianfranco Di Marcello, è accusato di tentato omicidio per aver utilizzato un machete contro Daniele Seghetti, che è riuscito a schivare i fendenti; è imputato, in concorso, di lesioni gravi per aver ferito alla testa e al torace Nessibi (30 giorni di prognosi). Sorge, difeso dagli avv. Maurizio Cacaci e Francesco Voltattorni, deve rispondere, in concorso, di lesioni gravi per aver colpito al volto Rotaru (20 giorni) e Di Stanislao (15 giorni) utilizzando la catena di sicurezza di una bicicletta. A tutti e tre è contestata l’accusa di porto abusivo di armi atte ad offendere, utilizzate davanti alla discoteca Kontiki dove avvennero i fatti gravissimi. Con loro devono rispondere di rissa anche Nessibi e Seghetti.

Peppe Ercoli