Giovane rapinato in riviera

Di una rapina avvenuta nei pressi della stazione di San Benedetto si sarebbero resi responsabili un 19enne del posto, un tunisino e un iraniano, entrambi 21enni residenti in città e gravati da recidiva. Rapina e lesioni i reati contestati al terzetto, oltre all’aggravante di aver agito in più persone contro un 20enne sambenedettese, vittima della rapina violenta, il cui bottino consiste in una collana (900 euro), un I-phone Pro Max (1.300 euro) e un pacchetto di sigarette. L’episodio risale al pomeriggio di lunedì 30 ottobre quando i tre sono stati posti agli arresti domiciliari. Difesi dagli avvocati Carnevali, D’Angelo e Abruzzese, ieri sono comparsi davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Giusti che ha convalidato gli arresti avvenuti in flagranza e confermato i domiciliari. Il giovane rapinato ha raccontato ai carabinieri che si trovava nei pressi di una sala scommesse quando è stato avvicinato da tre giovani, uno dei quali a lui conosciuto, il 21enne di origini iraniane. E’ stato quest’ultimo a chiedergli di saldare debiti che asseriva di vantare, per conto di un altro soggetto, nei confronti di un conoscente del giovane sambenedettese il quale si è rifiutato di consegnare soldi o altro. "Oggi torni a casa senza collana o senza scarpe, così ripaghi il debito" gli hanno detto. Ha cercato di allontanarsi, ma è stato raggiunto dagli altri due che lo hanno bloccato, strappandogli la collana che però il ragazzo con mossa felina è riuscito a recuperare. Il 19 sambenedettese a quel punto lo ha colpito con un pugno alla testa. Un amico giunto a sua difesa è stato anche lui colpito con uno schiaffo al volto. Il 20enne ha estratto il telefono, ma glielo hanno strappato di mano. "Con questo hai pagato il tuo debito; lo riavrai quando pagherai" gli hanno detto i tre allontanandosi. Il giovane sambenedettese si è rivolto agli agenti della Polfer nella vicina stazione ferroviaria. Nel mentre è tornato indietro l’iraniano che gli ha restituito il telefono dicendogli "ricordati che i debiti si pagano". Poco dopo è stato rintracciato il tunisino a casa sua: aveva ancora con sé la collana rapinata al giovane che poi è stato medicato al pronto soccorso per lesioni guaribili in 5 giorni. Durante l’interrogatorio di ieri i tre indagati hanno fornito versioni contrastanti fra loro e con la persona aggredita.