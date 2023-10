Giovane tecnico del Comune muore a 48 anni

Spinetoli (Ascoli), 29 ottobre 2023 – Lutto a Spinetoli per la scomparsa di Massimo Massetti, geometra dell’ufficio tecnico del Comune, morto a soli 48 anni. Venerdì i funerali a cui hanno partecipato tutti i colleghi, il sindaco Alessandro Luciani ha emesso un’ordinanza di chiusura degli uffici comunali per permettere a tutti di partecipare alle esequie.

"Una persona splendida – è il commento dell’ex sindaco Emidio Mandozzi –. Massimo è entrato a lavorare nell’ufficio tecnico proprio durante la mia amministrazione, una persona eccezionale, sempre solare, disponibile con tutti, una perdita che ha creato grande commozione tra i paesani. Esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia in questo momento di profondo dolore". Sono in tanti a piangerlo, un lutto che colpisce tutta Spinetoli, dove Massimo era molto conosciuto e stimato per il lavoro che svolgeva, soprattutto gli veniva riconosciuto il suo amabile carattere, sempre calmo e disponibile. Purtroppo Massimo si è dovuto arrendere a una malattia che non gli ha dato scampo. Tanti i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui social. Alla moglie Letizia, alla famiglia vanno le condoglianze degli amici e naturalmente dalla redazione de ‘Il Resto del Carlino’.