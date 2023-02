Giovane trovata morta Domani i funerali

Nell’obitorio dell’ospedale Augusto Murri di Fermo nella mattina di ieri il medico legale incaricato dalla Magistratura, ha eseguito l’esame autoptico sulla salma di Stefania Zampieri, la giovane donna di 37 anni morta nella notte fra domenica e lunedì nella sua stanza da letto, nell’abitazione di famiglia nel vecchio incasato di Cupra Marittima. La giovane ha lasciato la mamma Daniela, il padre Stefano, il fratello Giammarco le nonne Giuseppina e Gabriella. La salma giungerà nella casa funeraria Garofano alle 12 di oggi. Stefania era diplomata Oss e per un periodo di tempo aveva esercitato anche nella casa di Riposo Ciccarelli.

La tragedia è stata scoperta nel primo pomeriggio di lunedì, dopo che la madre aveva dato l’allarme perché non rispondeva al telefono. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che certificare l’avvenuto decesso facendolo risalire alle ore della notte precedente. I carabinieri della locale stazione hanno comunicato l’accaduto all’Autorità giudiziaria di Fermo, che disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Nel primo pomeriggio di ieri la Magistratura ha rilasciato il nulla osta, per cui i familiari hanno potuto fissare il rito funebre per domani alle ore 10 nella Chiesa di San Basso a Cupra.