Giovane ubriaco alla guida offende dieci poliziotti

Lo avevano fermato nel parcheggio nei pressi di via Oleandri a San Benedetto e volevano sottoporlo all’alcol test ma la sua reazione è stata veemente e la situazione a seguito di ciò è decisamente peggiorata. Sono dieci gli agenti della polizia che lo avevano denunciato e che si sono costituiti parte civile contro il 24enne sambenedettese finito nei guai perché accusato dalla Procura di Ascoli di guida in stato di ebrezza e di oltraggio a pubblico ufficiale. Difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, per la guida in stato di ebrezza il giovane ha patteggiato una pena convertita in lavori socialmente utili dal giudice che ha poi emesso una sentenza di non doversi procedere per l’accusa di oltraggio poiché i poliziotti presi a male parole, risarciti di 100 euro ognuno, hanno ritirato la querela. Il fatto il 19 settembre 2021. Il giovane si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento, ma il suo stato di alterazione da alcol è emerso anche solo per il comportamento che ha assunto nei confronti degli agenti che, di volta in volta e nelle varie fasi di quella serata, si sono interfacciati con lui. Nei loro confronti ha infatti pronunciato frasi irriguardose: "Siete dei coglioni, merde". In particolare ad un assistente capo ha detto "togliti la divisa e facciamo a botte, non sei degno della divisa che porti, devi perdere il tuo lavoro, sei un frustrato di merda" ed altri epiteti e insulti.

p. erc.