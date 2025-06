Giovane ubriaco finisce la serata al pronto soccorso

Spiagge, ristoranti, lungomari e piste ciclo pedonali affollate grazie al bel tempo e all’arrivo dell’estate che ha animato l’intera Riviera delle Palme, da San Benedetto a Cupra Marittima. Tanta gente e qualche disagio, inevitabile, finché la macchina non entra in piena efficienza. Sul lungomare di San Benedetto, dove nel mese di giugno il parcheggio negli stalli blu si paga solo il sabato e la domenica, il parcometro nei pressi dello chalet Alex ha fatto i capricci. La polizia locale, che ha ricevuto più di una segnalazione, ha fatto intervenire i tecnici della Multiservizi ed ha avvertito i volontari del traffico a non intervenire per sanzionare gli automobilisti che non avevano ‘stampato’ il biglietto per la sosta. Domenica scorsa i parcometri in tilt erano diversi e c’era anche il problema dei parcheggi in corrispondenza del cantiere per i lavori di rifacimento del tratto di lungomare in cui erano state cancellate le strisce blu. Qualche problema in più l’hanno dovuto sopportare anche i soccorritori della potes-118 che per l’intera giornata hanno eseguito numerosi interventi, seppur non gravi per fortuna: un ciclista è caduto ieri mattina lungo la passeggiata del molo sud rimanendo ferito, per cui è stato trasportato al pronto soccorso, un bagnante è stato colto da un malore sulla spiaggia e anche per lui c’è stata la corsa all’ospedale, numerosi sono già i malori in casa e data la mancata attivazione delle guardie mediche turistiche in alcuni centri della Riviera, il lavoro è ricaduto sui soccorritori della potes-118. Già sabato e domenica sulla Riviera c’era il clima di piena estate, ma i due equipaggi con relative ambulanze del soccorso estivo a Grottammare e Cupra Marittima non sono stati ancora attivati da parte dell’Asur. Partirà il primo luglio e terminerà il 15 settembre. L’Asur ha invitato 10 Croci di pubblica assistenza per l’appalto del servizio.

La movida tiene sempre alta la guardia delle forze dell’ordine e del 118. Sabato notte ci sono stati interventi anche a seguito dell’afflusso di frequentatori dei locali della costa: un ventenne di Ascoli, uscito da un locale ad alta frequentazione del lungomare nord di San Benedetto, insieme con alcuni amici, si è sentito male a seguito dell’eccessivo alcool ingurgitato, per cui è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dall’equipaggio della potes, per aiutarlo a smaltire la sbornia.

Marcello Iezzi