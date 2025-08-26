Giovani aggrediti sul lungomare, il Comune: "Al lavoro per tutelarli"

L’aggressione subita alle 4 di domenica notte da due giovani egiziani di 21 e 23 anni, ospiti del Sai (Servizio accoglienza immigrati) del ministero, presso il comune di Grottammare, in queste ore è al centro del dibattito politico e non solo. I due giovani sono stati raggiunti davanti allo chalet Adriatico da un gruppo di giovani stranieri arrivati a bordo di un’auto. Erano quattro o forse cinque, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza. Il 21enne è stato picchiato e ferito a colpi di bottiglie, calci e pugni sotto la pineta, mentre 23enne, che aveva cercato rifugio negli spazi esterni di un residence, è stato colpito con sedie calci e pugni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Ora i carabinieri stanno svolgendo le indagini per capire i motivi dell’aggressione nei confronti dei due egiziani, che sembrano già conosciuti dalle forze dell’ordine e negli uffici comunali. Ieri è stata una giornata piuttosto convulsa e non solo a livello investigativo. Vi è stato, infatti, un incontro in Comune con la partecipazione del sindaco Alessandro Rocchi, il dirigente dell’area servizi alla persona inclusione e educazione, dottor Igor Vita, una psicologa dell’agenzia Res società cooperativa che gestisce il servizio Sai per conto del Comune, per vedere come affrontare il problema.

Mentre si cerca di capire perché i due egiziani sono stati aggrediti, si vagliano le possibilità per risolvere la questione che negli uffici competenti del comune di Grottammare non è affatto sconosciuta. "E’ una situazione piuttosto complessa che va avanti da molto tempo – afferma il dotto Igor Vita – L’ultima volta che sono stati invitati in questo ufficio risale a venerdì scorso. Abbiamo fatto tentativi, perfino il coinvolgimento di un etnopsichiatra che ha competenze sulle radici delle persone ospiti del Sai. Abbiamo fatto di tutto – aggiunge Igor Vita – Va tenuto conto che loro sono vittime di aggressione e non autori e fanno parte del Servizio Centrale che ci chiede la massima tutela per gli ospiti. A ogni modo stiamo lavorando su alcune ipotesi per tutelare la loro persona e quella degli altri ospiti. Stiamo elaborando una relazione da inoltrare al ministero". Si ipotizza la revoca e quindi l’uscita dal progetto. "Questi eventi di violenza non devono accadere sul nostro territorio – ha affermato il sindaco Rocchi – Un vero peccato poiché moltissimi ospiti si sono integrati, lavorano e rispettano la legge".

Marcello Iezzi