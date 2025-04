Giovani azzurri,. Petrozzi al timone

"Si è ufficialmente costituito il gruppo di FI Giovani Porto San Giorgio, pronto a diventare un punto di riferimento attivo e concreto per la città e per l’intero territorio". Lo rende noto la consigliera regionale di Forza Italia Jessica Marcozzi, specificando che ne è stato nominato coordinatore Claudio Petrozzi: "Figlio del dottor Renzo Petrozzi, ex presidente del Consiglio comunale di Porto San Giorgio, ora eletto consigliere comunale in quota civica): "Quello assegnato a Petrozzi Junior – aggiunge Marcozzi – un incarico che testimonia l’attenzione del partito verso le nuove generazioni e il loro coinvolgimento nella vita politica locale". Dopo la nomina di coordinatore Claudio Petrozzi dichiara di essere pronto a svolgere con impegno il lavoro e di collaborare attivamente insieme agli altri membri del partito: Elio Tomassoni, coordinatore comunale; •Giuseppe Maccarone, consigliere comunale e Luca Montani, coordinatore provinciale dei giovani.