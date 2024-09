Giovani imprenditori a raccolta: ecco ’Al centro del mondo’

Dalle presidenziali americane, all’andamento della borsa. Ascoli torna ad ospitare il Forum dei giovani imprenditori del centro italia. Si terrà infatti domani dalle 16.30 la diciottesima edizione dell’evento che raccoglie il movimento giovanile interregionale di Confindustria di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, presso la suggestiva cornice del Teatro Filarmonici. Il convegno dal titolo ’Al centro del mondo’ affronterà il tema dei nuovi mercati a fronte della complessa situazione politico-economica mondiale, un argomento particolarmente rilevante in un contesto globale caratterizzato da cambiamenti geopolitici, fluttuazioni economiche e nuove sfide emergenti. Dopo i saluti istituzionali portati dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, dal sottosegretario all’Economia Lucia Albano, e dal Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 Castelli (in foto), i lavori saranno aperti dal presidente del comitato interregionale, già presidente dei giovani imprenditori di Confindustria marche, Massimiliano Bachetti.

Si parlerà dell’imminente rinnovo presidenziale americano, dei possibili risvolti dovuti alle attuali tensioni internazionali e degli effetti che potranno avere tali scenari sull’economia europea ed italiana, delle prospettive di risoluzione dei conflitti attivi in Europa e Medio Oriente.

Il secondo panel introdurrà alcune figure che hanno condotto significative esperienze imprenditoriali, da Gianluca Tondi, ad di TM Italia, ad Alexandre Moscianese, partner di Arkios Italy. Rischi e opportunità come fil-rouge anche nell’ultimo panel, dedicato alle previsioni internazionali. Massimo Cupillari, Wealth Advisor Mediolanum Private Banking, sull’evoluzione recente e prospettica dei tassi di interesse e sulle relazioni tra andamento dei valori di borsa ed economia reale, Achille Magni, Direttore Commerciale TeamSystem, per rappresentare come le nuove tecnologie possono incidere nella ricerca, nella identificazione e nella valorizzazione dei dati aziendali e infine il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, che presenterà una recente ed inedita analisi, utile a trattare in modo non convenzionale i processi di internazionalizzazione. L’evento, prevede la partecipazione di oltre 250 imprenditori provenienti da tutte le regioni italiane.