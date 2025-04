Giovani performer al San Filippo Neri

L’Artistic Picenum accoglie i giovani performer del teatro piceno: riflettori al San Filippo Neri di San Benedetto. Si tratta di un’inedita iniziativa, data zero, per una kermesse che ha come mission la visibilità della recitazione territoriale. Protagonista, sabato 10 Maggio, il GTP di Pedaso con lo spettacolo ‘Nessuna Serratura’, scritto da Simonetta Peci ed Emily Verdecchia. Una brillante lettura interpretata in prosa, omaggio alle giovani eroine femminili del mondo contemporaneo. Molto vivace il welcome iniziale, che vedrà varie forme di stile e tecniche recitative, portate in scena da: Elisabetta Sabatini, Mirko Eleonori, reduci dal vittorioso Zelig Open Mic, Victoria Pompei, Maria Tomassetti, il sestetto Le Artemisie, composto da Loredana Virgili, Marinella Pallottini, Alessia Cimini, Emilia Galiffa, Silvia Marconi e Gilda Luzzi. "Sarà una bellissima vetrina del panorama teatrale piceno, con tantissime energie giovanili e sani spunti di riflessione nei contenuti – anticipa il presidente dell’Artistic Picenum Giuseppe Cameli – Non mancheranno ulteriori sorprese, il tutto ad un prezzo popolare adatto al mondo della famiglia. Ringrazio personalmente la presidentessa del gruppo teatrale Pedaso Maria Feliziani, Marco Trionfante per la vicinanza all iniziativa dell’Accademia Aifas, l’associazione Caleidoscopio e Gianluca Pieragostini per l’arrangiamento degli artisti nel welcome iniziale. Noi ci siamo, con umiltà e lungimiranza, quando si tratta di dare una possibilità al talento ed alla collaborazione nel mondo del terzo settore". Condurrà la kermesse la show girl Paulina Pieprzka. Info 3313455763 e prenotazioni presso Cartolibreria Camillettis di Pedaso. Marcello Iezzi