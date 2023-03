’Giovani protagonisti del cambiamento’ sabato al GiovArti

All’interno della progettualità costruita per il bando ’Concimo’ della Regione Marche – Politiche Giovanili, con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Servizio Civile Universale, parte al GiovArti di Centobuchi l’iniziativa ’Azione per Giovani Artisti’ inserita nel progetto ’Ascodept 3.0’ che vede coinvolta l’Associazione Giovanile Delta e in questa azione ’La Casa di Asterione Aps’ con il patrocinio del Comune di Monteprandone. L’intenzione è di favorire l’aggregazione di una rete giovanile con profili artistici e culturali del territorio del Piceno e più specificatamente dell’area rivierasca dei Comuni di Monteprandone, Monsampolo, San Benedetto. Per fare questo la location di riferimento diventa il GiovArti che apre le proprie porte sabato prossimo, alle 15:30, per un incontro di presentazione dal titolo ’Culture in rete. Giovani protagonisti del cambiamento culturale’. I temi saranno scelti in co-progettazione con i giovani stessi e le attività prodotte saranno poi inserite in un canale Youtube e Facebook.