Boom di giovani dallo psicologo: il grido d’aiuto per ansia e depressione

Ascoli, 13 gennaio 2024 – I giovani ascolani vogliono farsi sentire e il messaggio è chiaro: la salute mentale è indispensabile, ma costa troppo e avere degli aiuti economici per sostenere la spesa è necessario. Nel sondaggio cittadino sono stati intervistati 70 ragazzi, di cui circa il 7% ha un’età compresa tra 18 e 19 anni, il 25% tra i 20 e i 22 anni e il 68% tra i 23 e i 30 anni, tutti nati e cresciuti ad Ascoli.

Alla domanda ‘Quanto è importante per te la salute mentale?’ la genZ è stata molto chiara: la risposta, al di là dello 0% che ha barrato ‘zero’ e dell’1% che ha risposto ‘poco’, è stata principalmente ‘molto’ con una percentuale del 76%. Segue, con il 23%, ‘abbastanza’. E difatti l’importanza che il tema riscuote nelle generazioni più giovani trova conferma nella domanda ‘Sei mai andato in terapia da uno o una specialista?’ alla quale 37 persone (l’equivalente del 53%) hanno risposto in modo affermativo.

Questo è un dato che non dovrebbe essere preso sottogamba: la metà degli under 30 intervistati si sono rivolti ad un esperto per provare a trovare o a migliorare il proprio equilibrio mentale. La metà di coloro che invece non sono mai stati in cura giustifica la scelta così: per il 6% la paura del pregiudizio blocca l’intenzione, per il 15% il giudizio della famiglia che ritiene la terapia inutile è stato decisivo, per il 28% è l’individuo stesso a non considerarla necessaria ma la maggioranza, ovvero il 51%, semplicemente non può permetterselo.

E qui, si apre una questione che va a toccare i più recenti dibattiti politici circa il ‘bonus psicologo’. ‘Quanto reputi necessario un aiuto economico per sostenere la spesa di una o uno psicologa o psicologo?’.

L’ultima domanda del sondaggio non lascia scampo a interpretazioni: zero voti per ‘per nulla’ o ‘poco’, il 34% ha barrato ‘abbastanza’ ma è ‘molto’ a vincere il test, con il 66% delle risposte. Gli aiuti economici previsti dallo Stato non si sa ancora quando arriveranno, ma si sa con certezza che saranno utilizzabili solo da chi ha residenza in Italia e un Isee non superiore a 50.000 euro.

Il sostegno sarà disponibile anche per il 2024, con somme differenti in base all’Isee presentato, ma per la presentazione della domanda si parla di fine febbraio, massimo inizio di marzo, e l’apertura alle iscrizioni sarà di 60 giorni: il che significa che i pagamenti non potranno iniziare prima dell’estate inoltrata. Un’urgenza, quella locale, che i ragazzi non smettono di sottolineare. Tra i commenti si legge: "Lo stigma su questo argomento è molto radicato nelle famiglie della zona". Ruolo primario quindi quello affidato alla famiglia, ma non manca la questione scolastica: "Siamo una generazione troppo esposta a stress e pressioni che viene anche dal sistema scolastico".